ЄС отримав €1,6 млрд траншу для України від заморожених активів РФ

Європейський Союз отримав третій транш прибутку від заморожених активів РФ на суму €1,6 млрд на забезпечення кредитів, що надаються Україні.

Транш ЄС для України від заморожених активів РФ

За даними Європейської комісії, минулої п’ятниці ЄС отримав черговий транш від Центрального банку Росії розміром €1,6 млрд від заморожених активів РФ.

Йдеться не про самі активи, оскільки вони залишаються заблокованими через санкції ЄС, а про відсотки, які нараховуються на ці кошти.

Третій транш покриє доходи, накопичені за першу половину 2025 року. При цьому 95% фінансування буде спрямовано ULCM (механізм співробітництва з питань позик для України), а 5% — до Європейського фонду миру (EPF), що задовольнить нагальні військові та оборонні потреби України.

— Цей захід є частиною постійного зобов’язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, —наголосили в Єврокомісії.

Нагадаємо, що 90% перших двох траншів (у липні 2024 року та квітні 2025 року) спрямовано на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% використано через Ukraine Facility.

