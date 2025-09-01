Президент Франції Еммануель Макрон разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером головуватимуть на зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.

Зустріч Коаліції охочих 4 вересня

Як повідомляє Le Monde з посиланням на Єлисейський палац, президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться у гібридному форматі.

Там зазначили, що глави держав і урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, яка була в центрі уваги останніми тижнями.

Зараз дивляться

Водночас лідери зроблять висновки з позиції Росії, яка дотепер відмовляється від миру та закінчення війни проти України.

Нещодавно Велика Британія, Франція та Німеччина, які співголовують у Коаліції охочих, оприлюднили свою позицію про шляхи припинення вогню в Україні у заяві після онлайн-зустрічі європейських лідерів, Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

В їхній заяві наголошується, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки для повноцінного захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.