Зеленський не відкидає зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Президент Володимир Зеленський допускає можливість зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час засідання Генеральної асамблеї ООН.
Про це глава держави заявив на брифінгу 17 вересня після переговорів із головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.
Зеленський не виключає зустріч із Трампом у Нью-Йорку
– Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися, – коротко сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної зустрічі з американським лідером.
Днем раніше, 16 вересня, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп, найімовірніше, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
17 вересня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що Київ отримав сигнал від держсекретаря США про можливість переговорів між Зеленським і Трампом. За його словами, МЗС працює над організацією зустрічі.
Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН пройде в Нью-Йорку з 23 по 29 вересня. Її очолить колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Українську делегацію очолить особисто президент Володимир Зеленський.
Участь у заході візьмуть понад 100 глав держав.
Лідери обговорюватимуть ключові глобальні виклики – від питань миру та безпеки до зміни клімату, захисту прав людини та досягнення сталого розвитку. Традиційно в межах сесії також відбудеться Тиждень високого рівня.