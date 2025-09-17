Президент Володимир Зеленський допускає можливість зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Про це глава держави заявив на брифінгу 17 вересня після переговорів із головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

– Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися, – коротко сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної зустрічі з американським лідером.

Днем раніше, 16 вересня, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп, найімовірніше, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

17 вересня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що Київ отримав сигнал від держсекретаря США про можливість переговорів між Зеленським і Трампом. За його словами, МЗС працює над організацією зустрічі.

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН пройде в Нью-Йорку з 23 по 29 вересня. Її очолить колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Українську делегацію очолить особисто президент Володимир Зеленський.

Участь у заході візьмуть понад 100 глав держав.

Лідери обговорюватимуть ключові глобальні виклики – від питань миру та безпеки до зміни клімату, захисту прав людини та досягнення сталого розвитку. Традиційно в межах сесії також відбудеться Тиждень високого рівня.

