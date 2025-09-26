РФ може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії – Зеленський
Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію, Естонію, Латвію і Литву.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1311-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.
Зеленський про танкери РФ для запуску дронів
– Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії, – заявив глава держави.
За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління безпілотниками, розповів Володимир Зеленський.
На його думку, цьому непросто запобігти, але реально. Проте цього треба вчитися, а також варто робити відповідний потенціал, наголосив президент України.
Володимир Зеленський сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Одна з тем розмови – це обмін деталями щодо дронів та всіх цих інцидентів, які були, очевидно, невипадковими, вважає глава держави.
На його думку, Росія намагається переробити Європу під себе – під своє уявлення про життя.
– А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю. Крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія потрібна. Спільні дії потрібні. Спільний захист можливий, – вважає Зеленський.
Президент України подякував кожному та кожній, хто допомагає та знає, що життя має перемогти.