Білорусь нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс Орешник.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков на засіданні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на честь Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, повідомляють російські пропагандисти.

Що кажуть у Білорусі про розміщення Орешника

Глава МЗС цинічно заявив, розміщення Орешника на території Білорусі означає не “бездумну гонитву озброєнь”, а нібито лише оборонний підхід.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нібито цей комплекс вже в дорозі.

А перед цим Лукашенко заявляв, що нібито готовий розмістити на території Білорусі щонайменше десяток Орешников.

У серпні Білорусь анонсувала, що на спільних з Росією військових навчаннях Захід-2025 відпрацюють планування застосування ядерної зброї та балістичних ракет.

У листопаді 2024 року в Пентагоні заявили, що Росія створила балістичну ракету середньої дальності Орешник на основі моделі міжконтинентальної ракети РС-26 Рубеж.

Факти ICTV повідомляли, що відомо про особливості та технічні характеристики ракети Орешник.

