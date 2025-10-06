Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що за запуском більшості дронів, помічених над Німеччиною та Данією, стоїть Росія. Ці дрони спричинили перебої в роботі авіасполучення, зокрема в аеропорту Мюнхена.

Про це Мерц сказав у програмі ARD Caren Miosga, пише Deutsche Welle.

Росія може стояти за запуском дронів

За словами Мерца, частота вторгнень у повітряний простір Європи нині перевищує показники часів Холодної війни. Водночас жоден із зафіксованих дронів не ніс озброєння – усі вони виконували розвідувальні польоти.

– Наше припущення полягає в тому, що Росія стоїть за більшістю цих дронових польотів. Перш за все, я можу заспокоїти населення. У нас поки що не було жодного інциденту чи операції з озброєним дроном, – заявив Мерц.

Канцлер вважає, що польоти дронів над країнами ЄС є спробою шпигунства та спробою дестабілізувати населення.

Мерц зазначив, що дрони запускають і звичайні громадяни, хоча робити це поблизу аеропортів заборонено законом. Один із таких випадків нещодавно стався біля найбільшого аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні.

Мерц підкреслив, що ці інциденти розслідують незалежно від того, хто їх здійснив, оскільки вони становлять серйозну загрозу безпеці.

Нагадаємо, увечері 2 жовтня через появу дронів також призупиняли польоти в аеропорту Мюнхена. Тоді не змогли вилетіти 17 рейсів із майже 3 тис. пасажирами.

Наступної ночі в аеропорту Мюнхена також призупиняли на кілька годин польоти через повідомлення про появу безпілотника.

