Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував розробити спільно зі Сполученими Штатами мирний план для України за аналогією з мирним планом Дональда Трампа у Газі.

Про це пише видання Axios, посилаючись на поінформоване джерело.

Британія пропонує розробити мирний план для України

За даними джерела, під час розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував співпрацювати зі США над розробкою мирного плану для України.

Зараз дивляться

Це має бути план на кшталт мирного плану Трампа із 20 пунктів для Гази.

Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував протягом вихідних провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських країн.

17 жовтня відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Український лідер підтвердив, що під час зустрічі піднімалося питання далекобійної зброї, але за домовленістю сторін ці деталі не будуть озвучуватися публічно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.