Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін може свідомо тягнути час у питанні мирних переговорів із Україною.

Про це Трамп заявив під час обіду з Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.

Путін може затягувати час – Трамп

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не турбує його можливість того, що Путін намагається виграти час, Трамп зазначив:

Зараз дивляться

– Все моє життя мною грали найкращі з них. І я вийшов з цього дуже добре. Тож це можливо – трохи часу, гаразд. Але я думаю, що я досить вправний у цих речах. Я думаю, що він (Путін, – Ред.) хоче укласти угоду. Я уклав вісім угод. Я укладу дев’яту, – сказав президент США.

Він наголосив на важливості взаєморозуміння між лідерами держав для досягнення результативних переговорів.

– Ми маємо сісти разом, маленькою групою людей, це мають бути три президенти разом. І все має бути легко, але буде легше якщо люди будуть розуміти один одного, подобатися один одному. Але зараз вони дистанціюються один від одного. Побачимо як це буде відбуватися, – додав американський лідер.

Нагадаємо, сьогодні близько 20:30 за київським часом Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі.

Разом із українським президентом прибули інші високопосадовці, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак та посол України в США Ольга Стефанішина.

Учора Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За її підсумками сторони домовилися провести переговори у Будапешті впродовж найближчих тижнів.

Президент США запевнив, що під час переговорів із Путіним він залишатиметься на зв’язку з Володимиром Зеленським.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.