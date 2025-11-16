Папа Римський Лев XIV відреагував на останні ракетно-дронові атаки Росії по українських містах, зокрема по Києву.

Понтифік підтвердив підтримку українського народу та закликав не звикати до війни.

Про це глава Католицької церкви повідомив у соцмережі Х.

Папа Римський про російські атаки на українські міста

– Зі смутком стежу за новинами про атаки, які й далі вражають численні українські міста, зокрема, Київ. Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи родини без домівок у період похолодання, – заявив глава Католицької церкві.

Він запевнив у “близькості до народу, який переживає такі тяжкі випробування”.

– Ми не повинні звикати до війни та руйнувань, – наголосив Понтифік.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські війська атакували Київ ударними дронами та ракетами.

Станом на ранок 15 листопада було відомо про семеро загиблих внаслідок ворожої атаки. Постраждали 36 людей, серед яких двоє дітей віком 7 та 10 років.

До слова, на своєму першому недільному благословенні Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і тривалого миру в Україні.

8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.

