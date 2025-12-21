Угорщина не зацікавлена у падінні України, оскільки це стало би серйозною проблемою для цієї країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові, частина якої опублікована на його сторінці у соціальній мережі X.

Орбан пояснив, чому падіння України стане проблемою для України

– Не варто обманюватися: крах України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність у сусідньому регіоні має значення, – йдеться у дописі Орбана.

За його словами, Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. Тому Падіння України стане серйозною проблемою для Угорщини, переконаний прем’єр-міністр.

На його думку, війна день за днем послаблює Україну, а лише мир може її зміцнити. Він стверджує, що кожен, хто дійсно підтримує Україну, повинен прагнути миру прямо зараз.

– Падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося, – наголосив Орбан у промові.

14 грудня очільник України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.

Сибіга іронічно назвав Орбана “найбільш цінним замороженим російським активом у Європі” у відповідь на критику угорського прем’єра. Ця заява з’явилася на тлі рішення ЄС безстроково заморозити російські кошти, що Орбан назвав “оголошенням війни”.

