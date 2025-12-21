Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає членство України в Європейському Союзі гарантією безпеки, а блокування цього процесу може бути пов’язано з виборчою кампанією у його країні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про позицію Орбана щодо членства України в ЄС

За словами глави держави, Україна вважає членство в Євросоюзі частиною гарантій безпеки, і такої ж думки дотримуються багато європейських лідерів.

– Орбан чітко розуміє, що для нас це гарантія безпеки. Але для нього наше членство в ЄС на сьогодні, я вважаю, все-таки ці електоральні перегони, виборчий процес. Я думаю, що він передусім думає про себе, – припустив президент.

Зеленський зазначив, що одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація. Згодом він уточнив, що, ймовірно, дві особи, тому що через це не міцніє дружба між Україною і Угорщиною.

Президент припустив, що все пройде. І це також пройде безумовно, зазначив Зеленський.

– Усе буде нормально. Наш шлях ніхто не може зупинити, бо є в українців рішення. Рухаємось вперед, – наголосив він.

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп також розглядає членство України в ЄС як одну з частин гарантій безпеки, яка є дуже важливою.

Зеленський прокоментував гарантії безпеки від Європи

20 грудня президент України Володимир Зеленський відзначив прогрес у процесі розроблення безпекових гарантій для України.

Він сказав, що запропоновані Європою умови загалом прийнятні для української сторони, попри певні зауваження.

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки від європейських партнерів не є ідеальними для України, однак мають високий рівень прийнятності – близько 90%.

За словами глави держави, Україна розраховує на гарантії безпеки з боку США, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу.

