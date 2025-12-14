Папа Римський Лев XIV підтвердив, що план його візиту до Києва вже підготовлений, проте реалізація цього наміру ускладнена через проблеми безпеки.

Папа Римський про візит до України: що відомо

Про готовність прибути до Києва Папа повідомив під час аудієнції з представниками світу оптики та оптометрії на честь святої Люції, покровительки зору.

Він зазначив, що сподівається на візит, але точні дати залишаються невизначеними.

— Нам потрібно бути реалістами в цих речах, — наголосив Лев XIV, додавши, що докладені зусилля повинні сприяти справедливому та тривалому миру.

Папа також звернувся до дипломатів із закликом сприяти миру через діалог, чесність і розсудливість.

Він наголосив на важливості практикувати слова, що будують порозуміння, виправляють кривди та сприяють прощенню.

Нагадаємо, що під час аудієнції в резиденції Кастель-Ґандольфо 9 грудня Папа Римський Лев XIV зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови обговорювалися питання завершення війни, дипломатичні ініціативи, повернення військовополонених та дітей, незаконно вивезених до РФ.

Папа Римський Лев XIV підтвердив, що відвідання України залишається пріоритетом і його наміри залишаються твердими, попри складнощі, пов’язані з безпекою.

