У Німеччині починаючи з 1 січня 2026 року усіх чоловіків віком від 17 до 45 років зобов’язали отримати дозвіл від Центру кар’єри Бундесверу, якщо вони мають намір покинути Німеччину більше ніж на три місяці.

Про це повідомило видання Berliner Zeitung.

Обмеження виїзду чоловіків у Німеччині: що відомо

Ця вимога діє постійно і більше не обмежується ситуаціями напруженості або оборони, тобто конкретною військовою загрозою. Зміна набула чинності переважно непомітно в рамках Закону про модернізацію військової служби.

Зокрема, було переглянуто Розділ 2 Закону про обов’язкову військову службу (WPflG). Раніше положення Розділу 3, який регулює вимогу щодо отримання дозволу на тривале перебування за кордоном, застосовувалися лише у двох екстремальних ситуаціях:

Стан напруженості – підвищена зовнішня загроза, визначена Бундестагом або НАТО.

Стан оборони – коли федеральна територія зазнає нападу збройною силою.

Від початку 2026 року це положення застосовується також за звичайних обставин, тобто постійно.

Міністерство визнало, що наслідки цього положення були значними. Наразі працюють над “більш конкретними правилами надання звільнень від вимоги щодо затвердження”, щоб уникнути зайвої бюрократії. Проте речник відзначив, що процес перегляду правил ще триває, і остаточний опис процедури поки що неможливий.

Реформи Бундесверу та вплив на військову службу

Вимога щодо затвердження є частиною пакету реформ німецьких збройних сил. Уряд Німеччини планує збільшити чисельність Бундесверу з нинішніх 184 тис. до 255-270 тис. солдатів до 2035 року.

Для цього всі молоді люди, народжені у 2008 році або пізніше, отримають анкету, де зокрема запитуватимуть про їхню готовність проходити військову службу. Заповнення анкети є обов’язковим для чоловіків і добровільним для жінок, оскільки Конституція Німеччини передбачає військовий обов’язок лише для чоловіків.

Процес призову буде впроваджено поступово:

У 2026 році пройдуть медичні огляди ті, хто добровільно вказав готовність служити.

Пізніше запровадять комплексний призов для всіх юнаків.

Принцип добровільності служби залишається незмінним: ніхто не буде примушений служити у збройних силах.

Для мільйонів чоловіків у Німеччині поки що залишається незрозумілим, як нова вимога щодо дозволу на подорож буде впроваджена на практиці та що станеться, якщо вони про це не знатимуть.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні залишається обов’язковою та необхідною через потреби фронту, враховуючи понад 10 років війни з Росією.

