Угорщина не позбавлятиме тимчасового захисту українців призовного віку — Мадяр
- Уряд Угорщини виступив проти пропозиції Єврокомісії позбавити статусу тимчасового захисту тих військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон без офіційного дозволу влади.
- Прем'єр-міністр Угорщини Мадяр запевнив, що навіть після можливого посилення загальноєвропейських правил у березні 2027 року Будапешт продовжить надавати притулок чоловікам, які уникають призову.
Уряд Угорщини не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам призовного віку не варто надавати тимчасовий захист.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час дебатів у парламенті.
Угорщина обіцяє надавати притулок українцям призовного віку
Лідер угорської партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї розпитав Мадяра про нову ініціативу Європейської комісії, яка передбачає, що в майбутньому військовозобов’язані українці, які виїхали без дозволу влади, не зможуть отримати статус тимчасового захисту в ЄС.
Як стверджує Тороцкаї, угорський уряд повинен визначитися з позицією щодо цієї ініціативи, зважаючи на те, що вона зачепить інтереси чисельної угорської громади в Закарпатській області.
Мадяр назвав питання Тороцкаї “стуканням у відкриті двері”. За словами прем’єр-міністра, позиція Угорщини вже відома з публічного засідання Ради ЄС, де міністр внутрішніх справ Габор Посфай прямо виступив проти пропозиції Єврокомісії.
Посилені вимоги почнуть діяти у березні 2027 року. Як запевнив прем’єр-міністр, Угорщина все одно продовжить надавати притулок тим, хто прибуває до країни, щоб уникнути призову.
За інформацією з відкритих джерел, Європейський Союз обговорює можливе виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту для українців, яка діє з початку повномасштабної війни.
Однак у Раді Європи розкритикували можливі обмеження для українських чоловіків у країнах ЄС. Зокрема, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті стверджує, що виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового захисту в країнах ЄС може бути дискримінаційним.