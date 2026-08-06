Велика Британія розширила санкції проти Росії. Обмеження стосуються 12 компаній, однієї фізичної особи та шести суден.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Санкції проти РФ від Великої Британії

За інформацією британського МЗС, санкції стосуються російського фінансового, енергетичного, промислового секторів, перевезення нафти та скрапленого газу з РФ.

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Нові обмеження торкнулися 19 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії продовжувати повномасштабну війну проти України.

Зокрема, під санкції потрапив громадянин РФ Олександр Жданов – власник компанії Сілтрон, яка працює у хімічній галузі, що має стратегічне значення для російського уряду.

Крім цього, обмеження стосуються компаній Северный Инжиниринг, Металлкомплект, Ником, Промсиз, Технолюкс, а також індійського судноплавного підприємства Frion Ship Management.

Водночас нові санкції запровадили проти російських фінансових установ. Серед них – Озон Банк, Росексімбанк, Банк Центр-інвест, Реаліст Банк, Банк Ставр та ТелеПорт Банк.

Також обмеження стосуються низки суден, зокрема танкера російського “тіньового флоту” Arctic Express, що перевозить зріджений природній газ, а також нафтових танкерів Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.

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