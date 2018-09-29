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Під Ужгородом страйкують власники євроблях: сильні затори

На в’їзді до Ужгорода ускладнено рух транспорту через страйк власників євроблях.

Водії авто на іноземній реєстрації мітингують з 9 години ранку, повідомляє Mukachevo.net.

На місці працюють представники Патрульної поліції Закарпаття.

Читайте: Акциз до €300 і вік – чому комітет забракував закони про євробляхи

Один з організаторів акції Іван Качур розповідає, що активісти перекривати дорогу не збираються.

Власники автомобілів на єврономерах організували мирний мітинг для привернення уваги.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 вересня на виїзді з Полтави утворилися затори через учасників акції протесту, які вимагають відремонтувати дорогу.

Фото та відео: Mukachevo.net.

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