На в’їзді до Ужгорода ускладнено рух транспорту через страйк власників євроблях.
Водії авто на іноземній реєстрації мітингують з 9 години ранку, повідомляє Mukachevo.net.
На місці працюють представники Патрульної поліції Закарпаття.
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Один з організаторів акції Іван Качур розповідає, що активісти перекривати дорогу не збираються.
Власники автомобілів на єврономерах організували мирний мітинг для привернення уваги.
Раніше Факти ICTV писали, що 19 вересня на виїзді з Полтави утворилися затори через учасників акції протесту, які вимагають відремонтувати дорогу.
Фото та відео: Mukachevo.net.
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