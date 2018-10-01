Музеї Києва традиційно проводять дні відкритих дверей. У жовтні для безкоштовного відвідування виділено 11 дат.

Адміністрація музеїв просить відвідувачів уточнювати умови дня відкритих дверей заздалегідь, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учні, студенти, пенсіонери тощо) або за окремим графіком.

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Безкоштовно відвідати столичні музеї в жовтні можна буде в такі дати:

1 жовтня

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7;

Літературно-меморіальний музей М Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери);

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів та студентів);

Національний музей Меморіал жертв Голодомору, вул. Лаврська, 3.

2 жовтня

Музей О. Пушкіна, Вул. Кудрявська, 9;

Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, Вул. В. Васильківська, 5а.

3 жовтня

Національний музей Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (до 14.00);

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10.00 – 13.00);

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17.

4 жовтня

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б/95.

9 жовтня

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

18 жовтня

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б/95.

24 жовтня

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.

Національний заповідник Софія Київська, вул. Володимирська, 24 (пенсіонери).

25 жовтня

Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;

Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченко, 12;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

26 жовтня

Музей української діаспори, вул. Московська, 40б;

Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця, вул. Госпітальна, 24а;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19 (Івана Мазепи, 29).

Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави).

28 жовтня

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121.

29 жовтня

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.

На постійній основі працюють безкоштовно:

Музей вторсировини, вул. Сагайдака, 112;

Музей каналізації, Харківське шосе, 50а.