У цьому місяці українців чекає додатковий вихідний – 15 жовтня, бо на неділю припадає державне свято – День захисника України.

У 2018 році День захисника України випадає на неділю – 14 жовтня, тому вихідний переноситься на понеділок. Значить українці відпочиватимуть три дні поспіль – 13, 14, 15 жовтня.

Відповідне розпорядження передбачено Кабінетом міністрів від 11 січня 2018 року і Кодексом законів про працю.

Зазначимо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і День Українського козацтва.

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Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. У той же час він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який у СРСР був Днем Радянської армії й військово-морського флоту.

Пізніше глава держави виступив з ініціативою зробити цей день вихідним. 5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала президентський законопроект про встановлення вихідного 14 жовтня.

Раніше Факти ICTV писали, що до Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів.

Фото: УНІАН.