Магазин в Києві продає м’ясо в антисанітарних умовах через рік після ревізії журналістів.

Про це йдеться в сюжеті Ранок у Великому Місті.

У магазині продається свіже м’ясо, а навколо йде ремонт.

Продавці вже не ховаються, а демонстративно знімають рукавички і накладають м’ясо пакетиком.

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Брудні вітрини, сліди від тарганів, ремонт – це відбувається на очах у покупців.

За прилавком лежать ящики, які заткнули ганчірками і цими ж ганчірками витирають м’ясо. Цінники завжди лежать на м’ясі замість пакетиків.

Крім того, бите скло з вітрин може падати прямо на м’ясо.

Раніше Факти ICTV писали, що на українських заправках продають прострочену їжу і засоби для догляду за машинами.