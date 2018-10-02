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Олланд підтримав введення миротворців на кордоні України з РФ

Введення миротворчої місії ООН на Донбас матиме сенс лише на кордоні між Україною та Росією, переконаний екс-президент Франції Франсуа Олланд.

Франсуа Олланд

Про це екс-президент Франції Франсуа Олланд заявив в інтерв’ю телеканалу Прямий.

Олланд зазначив, що сприймає операцію з підтримки миру як передумову наявності самого миру. Тобто згоду всіх сторін запроваджувати цей мир у належному місці.

– Яким є це належне місце? На мою думку, тут може йтися лише про кордон між Росією та Україною.

На будь-якому іншому місці миротворча місія не матиме сенсу, – зауважив він.

Читайте: Миротворці ООН в Україні: на що очікувати та чого остерігатись

Водночас Франсуа Олланд додав, що вітатиме всі ініціативи в рамках Мінська, які можуть цьому сприяти.

Раніше стало відомо, що Україна, США, Франція та Німеччина готують резолюцію в ООН щодо введення миротворців на Донбас. Також до проекту резолюції приєднається Велика Британія.

Фото: Palinchak/Dreamstime

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