Введення миротворчої місії ООН на Донбас матиме сенс лише на кордоні між Україною та Росією, переконаний екс-президент Франції Франсуа Олланд.
Про це екс-президент Франції Франсуа Олланд заявив в інтерв’ю телеканалу Прямий.
Олланд зазначив, що сприймає операцію з підтримки миру як передумову наявності самого миру. Тобто згоду всіх сторін запроваджувати цей мир у належному місці.
– Яким є це належне місце? На мою думку, тут може йтися лише про кордон між Росією та Україною.
На будь-якому іншому місці миротворча місія не матиме сенсу, – зауважив він.
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Водночас Франсуа Олланд додав, що вітатиме всі ініціативи в рамках Мінська, які можуть цьому сприяти.
Раніше стало відомо, що Україна, США, Франція та Німеччина готують резолюцію в ООН щодо введення миротворців на Донбас. Також до проекту резолюції приєднається Велика Британія.
Фото: Palinchak/Dreamstime