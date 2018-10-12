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Чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші

У Чернігові громадські активісти провели вуличну презентацію, під час якої показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Чернігівської обласної громадської організації Центр політичних студій та аналітики Сергій Старченко.

Як показали результати дослідження партійних витрат, у 2018 році найбільше грошей українські партії витратили на пропаганду  – майже 53 мільйони гривень, та утримання місцевих осередків – близько 48 мільйонів гривень.

Найбільше на пропаганду витратила ВО Батьківщина – майже 25 млн грн, Самопоміч – майже 10 млн грн,  РПЛ – понад 7 млн, БПП – понад 5 млн 596 тис. гривень, Опоблок – понад 4 млн грн, Народний фронт – більше 999 тисяч.

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Чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші / 3 фотографии

За даними експертів, найбільше грошей на утримання місцевих осередків витрачає партія БПП Солідарність – 55,5%, яка у загальному підсумку стала лідером рейтингу доброчесності політичних партій.

91% доходів партії отримують за рахунок державного фінансування, у вигляді внесків фізичних – 8%, внески від юридичних осіб – 0,7%, господарська діяльність партій – 0,3%.

Акція у Чернігові відбулася у рамках всеукраїнського проекту коаліції “Гроші партій під Контролем”, який спільними зусиллями реалізують РПР, Центр демократії та верховенства права та Центр “Ейдос”.

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Активісти коаліції “Гроші партій під Контролем” по всій Україні проводять конференції, круглі столи та вуличні акції, щоб познайомити якомога ширше коло людей із аналітикою про партійні каси.

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