Російська православна церква вийшла на шлях самоізоляції та конфлікту зі світовим православ’ям.

Російська церква вийшла на шлях самоізоляції та конфлікту зі світовим православ’ям, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату.

Президент нагадав, що з подачі Кремля залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом.



Така реакція духовної і світської влади РФ на прагнення українців і рішення Вселенського Патріархату означає, що Україна на правильному шляху, переконаний Порошенко.

– Подібно до того, як Росія протиставила себе усій світовій спільноті своєю агресивною імперською політикою, тепер на шлях самоізоляції та конфлікту із світовим православ’ям стає російська церква, – зауважив президент.

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Водночас екзархи Вселенського патріархату підтвердили готовність співпрацювати з духовенством УПЦ Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.

– Ми повернулися, щоб продовжити співпрацю над останнім етапом, який доведе нас до об’єднавчого собору і до вручення томосу про незалежність Української православної церкви, – повідомили вони.

Нагадаємо, слідом за РПЦ Білоруська православна церква розірвала відносини з Константинополем.

Тепер їхнім вірянам не можна молитись у храмах на горі Афон та інших церквах Константинопольського патріархату.

Фото: АП