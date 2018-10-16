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РПЦ вийшла на шлях самоізоляції – Порошенко

Російська православна церква вийшла на шлях самоізоляції та конфлікту зі світовим православ’ям.

Російська церква вийшла на шлях самоізоляції та конфлікту зі світовим православ’ям, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату.

Президент нагадав, що з подачі Кремля залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом.

Така реакція духовної і світської влади РФ на прагнення українців і рішення Вселенського Патріархату означає, що Україна на правильному шляху, переконаний Порошенко.

– Подібно до того, як Росія протиставила себе усій світовій спільноті своєю агресивною імперською політикою, тепер на шлях самоізоляції та конфлікту із світовим православ’ям стає російська церква, – зауважив президент.

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Водночас екзархи Вселенського патріархату підтвердили готовність співпрацювати з духовенством УПЦ Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.

– Ми повернулися, щоб продовжити співпрацю над останнім етапом, який доведе нас до об’єднавчого собору і до вручення томосу про незалежність Української православної церкви, – повідомили вони.

Нагадаємо, слідом за РПЦ Білоруська православна церква розірвала відносини з Константинополем.

Тепер їхнім вірянам не можна молитись у храмах на горі Афон та інших церквах Константинопольського патріархату.

Фото: АП

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