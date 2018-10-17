Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника Софія Київська.

Відповідний проект закону № 9208 зареєстрований на сайті парламенту 17 жовтня.

У документі зазначається, що держава намагається всебічно надавати підтримку, в рамках чинного законодавства, процесу створення в Україні помісної церкви та допомагає створити гідні умови для здійснення своїх найважливіших представницько-комунікативних функцій экзархами Вселенського патріархату.

– Повноцінне ж функціонування цього представництва, серед іншого, вимагає також забезпечення належним гідним культовою спорудою, в якій посланці Вселенського патріархату зможуть регулярно здійснювати богослужіння, – йдеться в пояснювальній записці.

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– Враховуючи вищесказане, видається доцільним надати в постійне користування Вселенському патріархату Андріївську церкву Національного заповідника Софія Київська – пам’ятник національної культурної спадщини України XVIII ст., – сказано в документі.

Зазначається, що передача саме цієї культової споруди, яка перебуває у власності держави, матиме унікальне як практично-церковне, так і символічно-духовне значення.

– Це засвідчить з боку української держави виняткову повагу до авторитету й ролі Церкви-Матері в історії розвитку української духовної традиції і однозначно буде сприяти процесу надання Томосу про автокефалію Української православної церкви, тобто конституціюванню самостійної (автокефальної) юрисдикції, яка стане гідним і рівним серед інших помісних православних Церков Всесвітньої Православної Ойкумени, – йдеться в тексті проекту.

Зараз документ передано для розгляду парламентському комітету з питань культури і духовності.

До речі, про наміри передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріарху 16 жовтня заявила представник президента у ВР, нардеп від БПП Ірина Луценко.