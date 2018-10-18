Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі ядерного удару по Росії, агресори просто загинуть, не встигнувши розкаятися.

При цьому росіяни, за словами Путіна, як мученики, потраплять до раю.

– Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми жертви, і ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть. Тому що вони навіть покаятися не встигнуть, – сказав Путін на засіданні дискусійного клубу Валдай.

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Він також зазначив, що Росія буде застосовувати ядерну зброю тільки тоді, коли переконається в тому, що хтось завдає по її території удар:

– У нашій концепції застосування ядерної зброї немає превентивного удару.

Путин про ответный ядерный удар России: Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют! pic.twitter.com/ECip8fTYHE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2018 г.

До слова, днями у мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна за трюк зі зростом.

Відео: Дмитрий Смирнов

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime