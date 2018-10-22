Зміни з 1 листопада в Україні принесуть підвищення тарифів на газ для населення, яке останні декілька місяців відкладалося.

Що зміниться в Україні з 1 листопада і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна сфера

З 1 листопада в Україні зростуть ціни на газ. З 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5%, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5%. Не на 60%. Це те, чого нам вдалося неймовірними зусиллями досягти в результаті цих переговорів, – сказав Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів.

З 1 листопада кожен українець може замінити старий паспорт на ID-картку. Досі ID-картку видавали, коли особа змінювала прізвище, досягала певного віку або ж губила старий документ.

Армія

З 1 листопада солдатів почнуть забезпечувати гуртожитками чи компенсацією за оренду житла. Також президент України Петро Порошенко доручив уряду передбачити у держбюджеті на 2019 рік гроші для військових, у яких пенсія менше прожиткового мінімуму.

Банки та зв’язок

З 1 листопада підвищаться тарифи на телефонію. Для населення максимальна абонплата за стаціонарний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 1 листопада поточного року збільшиться з нинішніх 43,85 грн до 51,3 грн, а з 1 січня 2019 року – до 55,92 грн.

Національний банк вирішив спростити купівлю валюти нерезидентами після операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) з 1 листопада.

Міністерство фінансів України з 1 листопада буде регулярно оприлюднювати основні показники діяльності державних банків.

Читайте: Девальвація посилиться – прогноз курсу гривні на наступні 12 місяців

Київ

Система єдиного електронного квитка (E-квиток) для проїзду в громадському наземному транспорті столиці може запрацювати в тестовому режимі вже з 1 листопада.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 жовтня 2018 року.