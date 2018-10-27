Чергове підвищення ціни на газ для населення відбудеться в травні 2019 року.

Про це свідчить постанова Кабміну № 867, опублікована на урядовому порталі.

Постанова містить формулу розрахунку і коефіцієнт, який буде підвищуватися.

Згідно з документом, ціни на газ зростуть у три етапи.

В період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення складе 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування і надбавки облгазів.

Читайте: Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам

З ПДВ, витратами на транспортування і надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення складе 8550 грн за 1 тис куб м.

Другий етап підвищення тарифів на газ відбудеться в травні наступного року. Так, з 1 травня по 31 грудня ціна на газ для населення має становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року ринкова ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні.

Нагадаємо, з першого листопада в Україні підвищать ціну на газ на 23,5%.