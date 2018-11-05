Депутатська група партія Відродження пропонує провести аудит тарифів на комунальні послуги в усіх регіонах України.

Про це повідомив член депутатської групи партія Відродження Валерій Писаренко під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР 5 листопада.

Він зазначив, що з цією метою нардепи від політсили зареєстрували у парламенті проект постанови №9252 про проведення аудиту обґрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Нардеп закликав найближчим часом розглянути його у сесійній залі.

– Депутатська група партія Відродження запропонувала два вирішення цієї проблеми. Перше: ми зареєстрували в парламенті проект Постанови про необхідність проведення аудиту по тарифах. Щоб зрозуміти, яка в нас загалом ситуація. Тому що, як ми бачимо з заяви голови НКРЕКП, виявлено дуже багато фактів безпідставного завищення тарифів на місцях. В окремих регіонах – навіть на 70%. Якщо зараз ми ще підвищуємо тарифи, то тим самим лише створюємо поле для корупції і збагачення на місцевому рівні певних людей, які сьогодні сидять на цьому тарифному полі, – заявив Писаренко.

Він додав, що друга ініціатива, запропонована проектом Постанови №9252 від депутатської групи партія Відродження, стосується врахування при формуванні ціни на блакитне паливо вартості газу власного видобування та запровадження мораторію на подальше підвищення тарифів.

– Друга наша ініціатива – зобов’язати Кабінет Міністрів розглянути питання, про яке говорять політики впродовж останніх років, а саме: розглянути план використання газу власного видобування для задоволення потреб населення. Ми видобуваємо достатньо газу для того, щоб люди не сплачували драконівські платежі. Ми пропонуємо: давайте ухвалимо нашу постанову, дамо відповідні доручення уряду, а до того часу запровадимо мораторій на подальше підвищення тарифів. Ми дамо 100% голосів за таку пропозицію. Гадаю, це допоможе поліпшити сьогоднішнє становище, – підкреслив член депутатської групи партія Відродження.

Нагадаємо, партія Відродження пропонує створити в парламенті депутатське об’єднання Зупинимо комунальний терор з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні.