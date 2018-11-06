У чотирьох українців, що приїхали на заробітки в Польщу, виявили кір.

В українських заробітчан на півночі Польщі виявили симптоми захворювання на кір, повідомляє Польське радіо.

Захворіли працівники виробничої компанії, яка знаходиться в Квідзинському повіті Поморського воєводства. Українці, що захворіли, не мали щеплення від кору.

Вважається, що люди заразилися від громадянина, який повернувся з України з висипами на шкірі, які могли прийняти за алергію.

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Наразі медики встановлюють всіх осіб, які мали безпосередній контакт з інфікованими.

До слова, в Івано-Франківській області 53 дитини захворіли на кір. Це могло статися через порушення вимог щодо зберігання та введення вакцин.