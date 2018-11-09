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Наведу реальний порядок – Гройсман запропонував розширити повноваження прем’єра

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман хоче розширити повноваження українського прем’єра.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть пропозицію щодо розширення повноважень своєї посади, аби навести реальний порядок в країні.

– І хочу сказати, мені, як прем’єр-міністру, й уряду не вистачає повноважень. Тому тимчасово, можливо, розгляньте таку можливість. Я внесу пропозиції до закону про Кабінет міністрів України щодо посилення повноважень прем’єр-міністра, – сказав Гройсман.

Він також пообіцяв навести “реальний порядок” в Україні за три місяці, якщо народні депутати підтримають цю ініціативу.

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До слова, Володимир Гройсман заявив, що Укрпошта не припинятиме доставку пенсій.

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