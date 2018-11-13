Кримськотатарський лідер Мустафа Джемілєв, якому сьогодні виповнюється 75 років, отримав Орден Свободи.
Орден Свободи Уповноваженому президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву вручив Петро Порошенко.
Вручення проходило на урочистостях до 75-річчя кримськотатарського лідера. Орден Джемілєв отримав за значну роль у поверненні Криму та звільнення політичних в’язнів Кремля.
– Мустафа Джемілєв – справжній герой кримськотатарського та українського народу. Його внесок у боротьбу за утвердження цінностей демократії та свободи неоціненний, – наголосив Петро Порошенко.
Мустафа Джемілєв отримав Орден Свободи / 2 фотографии
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Фото: АП
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