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Мустафа Джемілєв отримав Орден Свободи

Кримськотатарський лідер Мустафа Джемілєв, якому сьогодні виповнюється 75 років, отримав Орден Свободи.

Орден Свободи Уповноваженому президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву вручив Петро Порошенко.

Вручення проходило на урочистостях до 75-річчя кримськотатарського лідера. Орден Джемілєв отримав за значну роль у поверненні Криму та звільнення політичних в’язнів Кремля.

– Мустафа Джемілєв – справжній герой кримськотатарського та українського народу. Його внесок у боротьбу за утвердження цінностей демократії та свободи неоціненний, – наголосив Петро Порошенко.

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Мустафа Джемілєв отримав Орден Свободи / 2 фотографии

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Раніше Факти IСTV писали, що проект змін до Конституції України щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом.

Фото: АП

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