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Зміни в Конституцію щодо Криму розглянуть найближчим часом – Порошенко

Проект змін до Конституції України щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом.

Лист президента України Петра Порошенка оприлюднив глава Меджлісу Рефат Чубаров на Курултаї, передає Крим.Реалії.

– Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні, – заявив Петро Порошенко.

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Нагадаємо, в Києві проходить Курултай кримськотатарського народу. На конференцію приїхало понад 200 делегатів, у тому числі з Криму.

Раніше Факти ICTV писали, что ситуація з проведенням “виборів” на Донбасі і визнанням їх Росією вимагає від Києва внести зміни до Конституції.

Фото: president.gov.ua

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