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У Києві комунальники укладають асфальт у снігопад

На вулиці Луговій (Оболонський район) у Києві комунальники почали укладати асфальт попри сильний снігопад.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook і публікує відео робіт.

На ролику видно, як комунальники закочують асфальт прямо поверх снігу.

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– Що ж треба робити, коли падає сніг? Звичайно, класти асфальт на Луговій біля нової АЗС, – написано під відео.

Фото: Kyiv INFO

До слова, в мережі з’явилася інформація про аналогічні роботи на вулиці Анни Ахматової.

У Київавтодорі повідомили, що не мають відношення до укладання асфальту в Дарницькому районі, а роботи виконує приватна фірма.

Нагадаємо, сьогодні у Києві випав перший сніг. Через це по всій столиці утворилися 10-бальні затори і сталося близько 300 аварій. Факти ICTV стежать за ситуацією на дорогах в онлайн-трансляції.

Фото: Скріншот/Київ Оперативний.

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