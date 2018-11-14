У зв’язку зі снігопадом на дороги Києва виїхала снігоприбиральна техніка.

Техніка посипає дороги спеціальними матеріалами, щоб не було ожеледиці, повідомляється на сайті КМДА.

Також очищають від снігу тротуари, зупинки громадського транспорту, підходи до наземних і підземних пішохідних переходів.

До роботи задіяна як великогабаритна спецтехніка, так і невеликі маневрені снігоприбиральні машини, які дозволяють оперативно прибирати тротуари.

















Київавтодор вивів на прибирання вулиць майже 300 одиниць спецтехніки – КМДА / 4 фотографии

Всього до зими підготовлено 370 одиниць снігоприбиральної техніки, враховуючи, зокрема, і навантажувачі посипальних матеріалів та снігонавантажувачі, які використовуються під час довготривалих інтенсивних снігопадів і для робіт із вивезення снігу.

Крім того, корпорацією у 2018 році були закуплені 44 трактори та 9 мінінавантажувачів для прибирання тротуарів і зупинок громадського транспорту.

Київавтодор просить всіх громадян бути обережними на дорогах, а водіїв пересісти на громадський транспорт.

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Нагадаємо, що снігопад у Києві почався о дев’ятій ранку і триває досі. Через складні погодні умови у столиці сталося понад 70 ДТП і утворилися 10-бальні затори.

Факти ICTV стежать за ситуацією на дорогах в онлайн-трансляції.