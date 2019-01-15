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Факты / Украина / Поджог здания Киево-Печерской Лавры: полиция задержала подозреваемого/

Підпал будівлі Києво-Печерської Лаври: поліція затримала підозрюваного

Співробітники Нацполіції затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні підпалу будівлі на території Києво-Печерської Лаври.

Підозрюваний у підпалі

Співробітники Нацполіції затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, який підозрюється у підпалі будівлі на території Києво-Печерської Лаври, повідомляє МВС України у Facebook.

Підозрюваний підпалив матраци, які були в будівлі. В цей час він перебував у стані сп’яніння.

Мотиви підпалу не пов’язані з релігійними переконаннями чоловіка. У результаті пожежі церковні цінності не постраждали.

У результаті події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). За вказаний злочин може чекати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Нагадаємо, 14 січня у двоповерховій будівлі, що належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври сталася пожежа.

Фото: МВС України

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