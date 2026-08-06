Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду, на якій розглянули всі напрямки санкційної політики стосовно Росії у зв’язку з розв’язаною війною.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 6 серпня.

Спеціальна санкційна операція проти РФ: що відомо

За словами президента, ключовим завданням є не допустити, щоб Росія мала час адаптуватися до запроваджених обмежень.

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Зеленський нагадав, що у більшості видів російської зброї використовуються критично важливі компоненти іноземного виробництва, без яких її виготовлення було б неможливим.

– Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом, – наголосив він.

Президент повідомив, що доручив підготувати план спеціальної санкційної операції, яка має відчутно обмежити можливості російської воєнної промисловості.

У межах цього плану мають бути визначені компанії за окремими напрямками. Кожен із учасників координаційної наради отримав конкретні завдання.

Президент додав, що розраховує на повне виконання цього плану.

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський ввів у дію санкції щодо 23 компаній і 20 пов’язаних із ними фізичних осіб.

Усі вони залучені до роботи російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи виробництво та постачання обладнання і комплектуючих для ВПК РФ в обхід чинних санкцій.

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