Зараз в Україні сформована команда, яка має план відродження та стрімкого розвитку держави.
Про це Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV.
– Через 27 років у нас вже немає часу на експерименти, щоб знову і знову програвати свою країну. Ми – покоління, яке може побудувати свою Україну. У нас все для цього є – люди, інтелект, ресурси, – наголосила лідер Батьківщини.
Вона зауважила, що вже три роки понад 100 експертів працюють над розробкою Нового економічного курсу України.
– Це той інтелектуальний ресурс країни, який дасть нам шанс, а ми, політики, виконаємо це по пунктах. Це шлях становлення, успіху та відродження, – підкреслила політик.
Головне завдання нового президента, зазначає лідер партії, – запустити економіку. І для цього потрібно зробити декілька важливих кроків. Так, Новий економічний курс передбачатиме зміну фінансової політики країни.
Йдеться, зокрема, про повний контроль держави над Нацбанком, про запровадження реальних механізмів зупинення інфляції, щоб вона припинила бути основою для фінансових пірамід НБУ.
За словами політика, також буде змінена кредитна політика: українські підприємці зможуть отримати довгостроковий кредит у банку для розвитку своєї справи, під страховку, а не під заставу, та під 3-4% річних, як у Європі, а не під 20%, як є в Україні.
Новою буде і податкова система, над розробкою якої працювали підприємці, а не політики.
– Вони хочуть, щоб замість податку на прибуток був податок на виведений капітал. Він детінізує капітали, які виводяться із країни і принесе до бюджету велику суму грошей, – розповіла лідер Батьківщини.
Підприємці також запропонували найбільш корумпований ПДВ замінити на низький податок на реалізацію, а для аграріїв запровадити єдиний податок на гектар землі.
Як запевняє Тимошенко, податкове навантаження може бути знижене вдвічі й нова система дозволить підняти економіку швидкими темпами.
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Ще одна важлива тема економічного курсу – зміцнення гривні. За даними авторитетного в усьому світі видання The Economist, за індексом Бігмака, долар має коштувати 9,8 гривень.
– У нас найбільш недооцінена валюта світу, – обурилася вона даними, які навів The Economist.
Окрема увага в Новому економічному курсі приділяється і доходам людей. Це величезний ресурс економіки, запевняє голова партії, адже закріплює інтелектуальних і професійних людей в країні, дає економіці розвиватися всередині, бо коли люди можуть придбати товар, підприємцям є що продати.
– Гідна зарплата – це питання виживання країни, – зазначила політик і додала, що економічне піднесення має базуватися на зростанні купівельної спроможності громадян.
Саме тому Україна має досягти за п’ять років рівня доходів мешканців сусідньої Польщі, переконана Тимошенко. Не можна погоджуватися з тим, щоб зарплати українців були в 16 разів нижчими за європейські, були такі ж низькі пенсії, неякісна освіта, медицина, екологія, бо нам потрібно вигравати конкуренцію за людину.
Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів – як пройдуть президентські і парламентські вибори, в якому напрямку буде рухатись Україна та як розподілять державний бюджет.