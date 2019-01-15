За словами політика, також буде змінена кредитна політика: українські підприємці зможуть отримати довгостроковий кредит у банку для розвитку своєї справи, під страховку, а не під заставу, та під 3-4% річних, як у Європі, а не під 20%, як є в Україні.

Новою буде і податкова система, над розробкою якої працювали підприємці, а не політики.

– Вони хочуть, щоб замість податку на прибуток був податок на виведений капітал. Він детінізує капітали, які виводяться із країни і принесе до бюджету велику суму грошей, – розповіла лідер Батьківщини.

Підприємці також запропонували найбільш корумпований ПДВ замінити на низький податок на реалізацію, а для аграріїв запровадити єдиний податок на гектар землі.

Як запевняє Тимошенко, податкове навантаження може бути знижене вдвічі й нова система дозволить підняти економіку швидкими темпами.

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Ще одна важлива тема економічного курсу – зміцнення гривні. За даними авторитетного в усьому світі видання The Economist, за індексом Бігмака, долар має коштувати 9,8 гривень.

– У нас найбільш недооцінена валюта світу, – обурилася вона даними, які навів The Economist.

Окрема увага в Новому економічному курсі приділяється і доходам людей. Це величезний ресурс економіки, запевняє голова партії, адже закріплює інтелектуальних і професійних людей в країні, дає економіці розвиватися всередині, бо коли люди можуть придбати товар, підприємцям є що продати.

– Гідна зарплата – це питання виживання країни, – зазначила політик і додала, що економічне піднесення має базуватися на зростанні купівельної спроможності громадян.

Саме тому Україна має досягти за п’ять років рівня доходів мешканців сусідньої Польщі, переконана Тимошенко. Не можна погоджуватися з тим, щоб зарплати українців були в 16 разів нижчими за європейські, були такі ж низькі пенсії, неякісна освіта, медицина, екологія, бо нам потрібно вигравати конкуренцію за людину.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів – як пройдуть президентські і парламентські вибори, в якому напрямку буде рухатись Україна та як розподілять державний бюджет.