Держпідприємство Антонов має намір відновити виробництво літаків Ан-124 Руслан.

Перший заступник генерального директора концерну Укроборонпром Сергій Омельченко заявив, що у державному підприємстві Антонов планують відновити виробництво важких транспортних літаків Ан-124 Руслан, передає Центр транспортних стратегій.

Виробництво першого літака може початися до кінця 2019 року і вже ведеться активна співпраця з відповідними міжнародними компаніями.

– Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою Антонова, – сказав Омельченко.

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Під час збірки літака Руслан не використовуватимуть російські комплектуючі.

До слова, на каліфорнійському аеродромі в пустелі Мохаве відбулися нові випробування літака Stratolaunch, який має найбільших розмах крила у світі.

Фото: Центр транспортних стратегій