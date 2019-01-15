PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Выборы 2019: в Украину приедут 850 наблюдателей ОБСЕ/

Вибори 2019: в Україну приїдуть 850 спостерігачів ОБСЄ

Під час проведення президентських виборів в Україну повинні приїхати 850 спостерігачів ОБСЄ.

вибори

У період проведення в Україні президентських виборів мають приїхати близько 850 спостерігачів ОБСЄ, повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

В МВС вже створили спеціальну робочу групу, яка забезпечуватиме громадську безпеку та ефективне співробітництво з ОБСЄ під час виборів.

Спостерігачам ОБСЄ також забезпечать безпеку та сприятимуть їхній роботі.

– У нас уже працює координаційний штаб МВС України, обласні штаби в процесі створення, і ми робимо все для того, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і відповідно до європейських стандартів, – заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

Читайте: Вибори 2019: глава АвтоЄвроСила Ярошевич балотуватиметься на пост президента

Створена робоча група складається зі співробітників слідчих та оперативних підрозділів Нацполіції, а також фахівців з громадської безпеки.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що усі кандидати у президенти України отримають захист.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка