Під час проведення президентських виборів в Україну повинні приїхати 850 спостерігачів ОБСЄ.

У період проведення в Україні президентських виборів мають приїхати близько 850 спостерігачів ОБСЄ, повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

В МВС вже створили спеціальну робочу групу, яка забезпечуватиме громадську безпеку та ефективне співробітництво з ОБСЄ під час виборів.

Спостерігачам ОБСЄ також забезпечать безпеку та сприятимуть їхній роботі.

– У нас уже працює координаційний штаб МВС України, обласні штаби в процесі створення, і ми робимо все для того, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і відповідно до європейських стандартів, – заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

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Створена робоча група складається зі співробітників слідчих та оперативних підрозділів Нацполіції, а також фахівців з громадської безпеки.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що усі кандидати у президенти України отримають захист.