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5 і 10 гривень в Україні замінять монетами

Банкноти у 5 і 10 гривень в Україні замінять відповідними монетами.

Монети

В НБУ цього року припиняють друк банкнот номіналом у 5 і 10 грн. Вони будуть замінені на відповідні монети, повідомляє УНІАН.

Після заміни відповідних купюр монетами, номіналом у 5 і 10 грн, нові банкноти випускатимуть лише для колекціонерів.

Процес заміни купюр розпочався минулого року, коли паперові 1 і 2 гривні замінили на монети.

За словами представників НБУ, таке рішення не пов’язане з інфляцією.

Читайте: Курс НБУ: в Україні підскочив долар, що далі

До слова, в НБУ склали список з нелегальних обмінників валюти.

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