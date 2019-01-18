У вівторок, 22 січня, в день 100-річчя української Соборності Всеукраїнське об’єднання Батьківщина проведе урочистий з’їзд.

На ньому відбудеться офіційне висунення Юлії Тимошенко на посаду президента України на чергових президентських виборах.

Нагадаємо, згідно з усіма соціологічними дослідженнями, лідер партії Батьківщина залишається незмінним лідером за підтримкою громадян. Висунення Тимошенко кандидатом на пост президента України стане найбільш гучною політичною подією останніх місяців, після презентації стратегічного документу Новий економічний курс.

Презентована нею стратегія стала найбільш ґрунтовним економічним документом на цих виборах, оскільки пропонує комплексне рішення актуальних для України проблем.

Зокрема, головною метою Нового економічного курсу в розділі Стратегія інноваційного розвитку України є підвищення глобальної конкурентоспроможності України та прискорене інноваційне інклюзивне економічне зростання з річними темпами від 7%. Це стане основою для кардинального підвищення якості життя українських громадян і зближення України за цими показниками з країнами ОЕСР.

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Крім того, Новий економічний курс дає відповіді на питання енергетичної безпеки України, зокрема щодо енергетичної залежності вітчизняної економіки. Так, в документі зазначається, що зараз близько третини загального постачання первинної енергії в країну забезпечується за рахунок імпорту.

Неефективною є і структура енергетичного балансу країни: переважають вугілля, природний газ та атомна енергія.

У той час як частка відновлюваних джерел енергії (гідроенергія, геотермальна, сонячна, вітрова та біопаливо) у структурі постачання первинної енергії у 2017 році становила до 5%. Стратегія Тимошенко пропонує поетапні кроки для вирішення даних питань, розвитку економіки та зростання рівня життя в Україні.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів – як пройдуть президентські і парламентські вибори, в якому напрямку буде рухатись Україна та як розподілять державний бюджет.