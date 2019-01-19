Українки вкотре довели, що вони не лише гарні, а й відчайдушні. Факти ICTV зібрали красунь, які не побоялися крижаної води та випробували себе на Водохреща.
На Водохреща за традицією українки пірнали в ополонки, не звертаючи увагу на холод.
Згідно з прикметою, це допомагає змити з себе гріхи та очиститися.
Читайте: Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)
Пропонує переглянути добірку фотографій красивих та відважних українок, які не оминули традицію занурення на Водохреща.
Також Факти ICTV зібрали фото та відео українських політиків та зірок шоу-бізнесу, які пірнали в ополонку на Водохреща.
Фото: mammi_maru, nadin.fops, alinkaway, y.ruslanivna, christina_yuskiv, vitavikanika,
yulka4o, mary_cookies24, anastasiya_mokra, jylia_stepanova
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