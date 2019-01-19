PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Крещение 2019: горячие украинки, которые не боятся ледяной воды (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Водохреща 2019: найгарячіші українки, які не бояться крижаної води (ГОЛОСУВАННЯ)

Українки вкотре довели, що вони не лише гарні, а й відчайдушні. Факти ICTV зібрали красунь, які не побоялися крижаної води та випробували себе на Водохреща.

Водохреща 2019: найгарячіші українки, які не бояться крижаної води (ГОЛОСУВАННЯ)

На Водохреща за традицією українки пірнали в ополонки, не звертаючи увагу на холод.

Згідно з прикметою, це допомагає змити з себе гріхи та очиститися.

Читайте: Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)

Пропонує переглянути добірку фотографій красивих та відважних українок, які не оминули традицію занурення на Водохреща.

Також Факти ICTV зібрали фото та відео українських політиків та зірок шоу-бізнесу, які пірнали в ополонку на Водохреща.

Фото: mammi_marunadin.fopsalinkawayy.ruslanivnachristina_yuskivvitavikanika,

 yulka4omary_cookies24anastasiya_mokra,  jylia_stepanova

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Святкова літургія і тисячі людей: як проходить перше Водохреще в українській церкві
Війна війною, а традиції за розкладом – занурення армійців під Авдіївкою
Водохреща: що за свято
Водохреща 2019: як політики та зірки купалися у крижаних ополонках
Побиття автомайданівців і біглець Янукович: як зустрічали Водохреща 2014
Привітання з Хрещенням 2019 у картинках
Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)
Коли купатися на Водохреща
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка