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7 фактів про День соборності України

Сьогодні святкується День соборності України – 100-та річниця проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Україна

Також 101 рік тому Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал, який проголошував незалежність УНР.

Вперше День соборності офіційно відсвяткували у 1939 році у Карпатській Україні.

Офіційний державний статус свято отримало за часів президента Леоніда Кучми, коли 21 січня 1999 року він підписав відповідний указ.

Однією з видатних подій цього свята була традиція створення живих ланцюгів, які символізували єдність українського народу.

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Сьогодні в столичних музеях і бібліотеках відкриють експозиції з історії УНР та ЗУНР, а також будуть організовані тематичні фотовиставки та читацькі конференції.

У Києві відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників поета Тараса Шевченка та історика Михайла Грушевського, в якому візьмуть участь керівники держави і міста.

На мосту Патона пройде акція Живий ланцюг соборності та зібрання День Соборності України. Крім того, на Софійській площі з 8.00 до 19.00 проходитиме святковий захід до 100-річчя проголошення Акта Злуки.

В Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця до 31 січня триватиме фотовиставка до Дня Соборності України.

До слова, у 2018 році під час святкування Дня соборності України, вулицями Києва проїхався броньовик Отаман Петлюра.

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