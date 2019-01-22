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До 100-річчя Соборності! На мосту Патона у Києві люди утворили живий ланцюг

Сьогодні у Києві на мосту Патона люди утворили ланцюг соборності, щоб з’єднати два береги Дніпра.

До 100-річчя Соборності! На мосту Патона у Києві люди утворили живий ланцюг

Живий ланцюг Соборності – це щорічна акція, приурочена до Дня соборності України. Вона проходить у столиці уже 12 років поспіль.

Цього року таким чином відзначили 100 років соборності.

Відео опублікував один з ініціаторів заходу Вадим Васильчук у Facebook.

– Вітаємо зі сторіччям! Ми об‘єднали два береги Дніпра! Зі святом! – написав він.


Читайте: День Соборності: вулицями Києва проїхав унікальний броньовик

До речі, Факти ICTV публікували 7 фактів про День соборності України.

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