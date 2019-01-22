Сьогодні у Києві на мосту Патона люди утворили ланцюг соборності, щоб з’єднати два береги Дніпра.
Живий ланцюг Соборності – це щорічна акція, приурочена до Дня соборності України. Вона проходить у столиці уже 12 років поспіль.
Цього року таким чином відзначили 100 років соборності.
Відео опублікував один з ініціаторів заходу Вадим Васильчук у Facebook.
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– Вітаємо зі сторіччям! Ми об‘єднали два береги Дніпра! Зі святом! – написав він.
До речі, Факти ICTV публікували 7 фактів про День соборності України.
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