На з’їзд Всеукраїнського об’єднання Свобода висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістів на посаду президента України.

Рішення ухвалено у Києві 22 січня 2019 року спільно з представниками Конгресу Українських Націоналістів, Організації Українських Націоналістів, Національно-визвольного руху Правий сектор та організації С14.

– Уперше за всю історію Незалежної України націоналісти втілюють мрію багатьох українців – об’єднуються заради того, аби змінити політичну систему і дати Нації достойного кандидата. Руслан Кошулинський – єдиний на цих виборах кандидат, який представляє не якусь окрему партію. Кошулинського спільно висувають п’ять провідних націоналістичних політичних сил, – заявив лідер Всеукраїнського об’єднання Свобода Олег Тягнибок.

Він зазначив, що єдиний кандидат від націоналістів є також висуванцем представників малого та середнього бізнесу.

– За Русланом Кошулинським не ховаються олігархи та їхні клани. За ним – середній клас, представники малого та середнього бізнесу. Тож президент-націоналіст зможе поставити крапку на нинішньому пануванні корупції та олігархії. Жодний інший кандидат на ділі не збирається викорінювати олігархію, а без цього змін не буде, – додав Олег Тягнибок.









Націоналісти висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом у президенти України / 2 фотографии

Кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський представив на з’їзді свою передвиборчу програму – План докорінних перетворень.

– Це не програма-обіцянка, а програма дій, щоби повернути Україну в українські руки. Це означає, передусім, скинути ярмо олігархії. У цьому і є місія нашого покоління. Не посоромити слави Героїв і захистити майбутнє дітей. Щоб ані наші діти, ані внуки не мусили більше боротися за Україну. Нехай вони щасливо живуть на своїй, Богом даній землі, – заявив Руслан Кошулинський.

Як повідомлялося, восени 2018 року представники провідних націоналістичних партій та організацій оголосили про підтримку Руслана Кошулинського як єдиного кандидата на президентських виборах-2019. Висування колишнього віце-спікера Верховної Ради у президенти згодом підтримав народний депутат, провідник Національного руху Дія Дмитро Ярош.

За словами директора Центру інформаційних проблем Національної академії наук України Петра Жука, єдиний кандидат від націоналістичних сил Руслан Кошулинський уже на старті виборчої кампанії може отримати рейтинг близько 8% і потрапити до другого туру президентських виборів.