Мама Кріштіану Роналду, Марія Долореш, зраділа розгромній поразці збірної Португалії у матчі Ліги націй від Данії з рахунком 1:4.

Її слова передає Goal.

Реакція мами Роналду на поразку Португалії

– Поразка була більш ніж заслуженою, і я цьому рада, – заявила мама футболіста.

Жінка зробила цю заяву після завершення виступів її сина за національну команду. Рішення футболіст ухвалив на тлі скандалу з головним тренером збірної Жорже Жезушем.

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Крім того Марія Долореш розкритикувала нещодавню церемонію вшанування Роналду перед грою проти Данії, коли усі футболісти вийшли у футболці із сьомим номером та прізвищем 41-річного форварда.

Вона вважає, що її син заслуговував на більш особливе прощання, на якому він мав бути присутнім.

Також жінка розкритикувала партерів Роналду по збірній. На її думку, вони не поважали Кріштіану.

– У збірній його не поважали навіть товариші по команді, – наголосила Марія Долореш.

Реакція Жорже Жезуша

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш відреагував на слова мами Кріштіану Роналду.

– Тепер я маю їй відповідати? Мати Кріштіану Роналду – це жінка, яку я глибоко поважаю, що вона може сказати? Мати є мати, тут нічого не вдієш, я розумію її слова. Шум? Це правда, але мати є мати, і я просто мушу її поважати. Мати завжди захищає своїх дітей, навіть до смерті. Вона чудова мати, яка багато вистраждала, щоб виховати своїх дітей, – відповів Жезуш, слова якого цитує A Bola.

Нагадаємо, на початку листопада Криштіану Роналду оголосив про завершення виступів за збірну Португалії.

Востаннє Роналду зіграв за Португалію у Лізі націй проти Уельсу. У наступному матчі проти Норвегії нападник залишився на лаві запасних.

Після цього Кріштіану проігнорував тренування та самовільно залишив розташування збірної.

Головний тренер Жорже Жезус висловив готовність до діалогу, проте Роналду публічно звинуватив наставника у “недотриманні слова” щодо його ігрового часу.

Унаслідок цього в жовтні Кріштіану Роналду дискваліфікували на 30 днів і оштрафували після інциденту в таборі збірної Португалії.

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