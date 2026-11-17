Актор Назар Задніпровський разом із дружиною та дітьми тимчасово виїхали з Києва.

Про причини переїзду та нові умови побуту Задніпровський розповів в інтерв’ю oboz.ua.

Назар Задніпровський виїхав із Києва разом із сімʼєю

За словами Назара Задніпровського, родина облаштувалася у власному таунхаусі в селі Ходосівка на Київщині.

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Заміське житло виявилося значно краще пристосованим до зимового періоду та блекаутів: там встановлені газовий котел та інвертор, що забезпечує автономність під час знеструмлень.

До цього сім’я мешкала у самому серці столиці — на Печерську, у квартирі, яка дісталася акторові у спадок від бабусі й дідуся. Проте життя у старому житловому фонді під час перебоїв із комунікаціями стало надто складним.

— Ми зараз живемо за Києвом, маємо тут житло в таунхаусі. Переїхали сюди, бо на Печерську (ми мешкаємо на бульварі Лесі Українки) зі світлом і водою зовсім погано. Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо у старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А в мене будинок старший — дістався від бабусі й дідуся. І просто сраковиця! Тому й перебралися сюди: тут є газовий котел та інвертор, — пояснив Задніпровський.

Раніше Назар Задніпровський висловився про непридатність до служби у війську. Актор зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров’ям.

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