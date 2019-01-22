Політолог розділяє думку Тимошенко про те, що, аби змінити існуючу в Україні ситуацію, треба міняти діючі державні механізми, починаючи з Конституції.

Команда Тимошенко розробила проект нової Конституції України, який вона пропонує винести на референдум, щоб громадяни вирішували як жити Україні.

– На нещодавньому ефірі Свободи Слова Юлія Тимошенко довела, її лідерство у президентських перегонах є цілком закономірним, – зазначив Денис Гороховський, політичний експерт ІНПОЛІТ.

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– Завдяки Тимошенко та нардепу з фракції Батьківщина Сергію Власенку, громадськість дізналася, що референдум можна проводити хоч зараз, враховуючи, положення ЗУ про Центральну виборчу комісію. Проте це невигідно владі. Адже краще одноосібно приймати рішення, аніж запитувати думку українців, – зауважив Гороховський.

Він додав, що Народну Конституцію, ініційовану Тимошенко розробляли більше 100 найвідоміших інтелектуалів держави. Тимошенко пропонує винести її на референдум до оголошення результатів виборів, тим самим, зобов’язавши наступного президента України працювати вже за новими правилами.

– Враховуючи останні дані соціологів, понад 85% українців вважають, що влада веде країну невірним курсом. До виборів залишилось менш 3 місяців, а інші кандидати не запропонували ніяких реальних і ґрунтовних програм, завдяки яким вони планують щось змінювати в країні, то можна прогнозувати подальше зростання рейтингів Тимошенко. Адже пустим обіцянкам у нас люди вже давно не вірять і хочуть бачити конкретику, яку їм і пропонує Тимошенко, – підсумував Гороховський.

Народна Конституція передбачає значне зменшення повноважень президента та дає виборцям прямі інструменти контролю влади.

Нагадаємо, Леонід Кравчук підтримав висунення Юлії Тимошенко на посаду президента України та закликав зробити це весь український народ.