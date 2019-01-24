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Мільйони венесуельців сказали “ні” Мадуро – Порошенко

Україна підтримала Хуана Гуаїдо, який 23 січня оголосив себе президентом Венесуели перед багатотисячним мітингом.

Петро Порошенко

Україна підтримує тимчасового президента Венесуели Хуана Гуаїдо, сказав Порошенко в ході організованого Фондом Віктора Пінчука Українського сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, події у Венесуелі, що проходять в останні дні, є результатом популістської політики президента Ніколаса Мадуро.

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– У нас дуже велика небезпека популізму. Є ті, хто не розуміє, що це означає і заявляють, що у нас буде фіксована ціна, нижче ніж ринкова, на певні продукти для людей… Це Ніколас Мадуро робив в Каракасі у Венесуелі, – сказав він.

Президент заявив, що люди вийшли на мітинги, бо втомилися терпіти.

– Мільйони венесуельців сказали “ні “Мадуро, немає популізму, – підсумував він.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю інформацію про події, що відбуваються у Венесуелі.

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