Міністерство культури України надало список цінностей, які зникли з Києво-Печерської лаври.

Мінкульт надав список цінностей, які зникли з Києво-Печерської лаври, пише УНН.

Зниклі цінності Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника були передані на зберігання в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру протягом 1966-2000 років.

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Список зниклих цінностей

Ікона Вибрані печерські святі: Прп. Микола Святоша, Моїсей Угрин, Марко Гробокопач, кінець ХІХ ст. — 1.

Ікона Печерські святі (Прп. Леонтій, Євстратій, Геронтій), кінець ХІХ ст. — 1.

Хрест 8-кінцевий, дерев’яний, виносний, односторонній — 1.

Потир дерев’яний — 1.

Ікона Богоматір Одигитрія в ризі, в багетовій рамі та фігурному дерев’яному кіоті, ХІХ ст. — 1.

Ікона Св. Іоан Воїн, кінець ХІХ ст. — 1.

Ікона Богоматір Іверська, кінець ХІХ ст. — 1.

Ікона Св. Апостол Андрій в металевій ризі та фігурному дерев’яному кіоті, кінець ХІХ ст. — 1.

Ікона Св. Миколай, ХІХ ст. — 1.

Ікона Богоматір Сухо-Каллігорська, ХІХ ст. — 1.

СБУ проводить експертизу з визначення орієнтовної вартості зниклих з Києво-Печерської Лаври цінностей.

Нагадаємо, 9 січня у Києво-Печерській лаврі виявили зникнення цінних ікон під час проведення інвентаризації.