Лідер опозиції Олександр Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти України №17.

ЦВК офіційно зареєструвала Олександра Вілкула кандидатом в президенти України від Опозиційного Блоку – партії миру і розвитку.

– Я дякую мільйонам українців за підтримку, за те, що сьогодні я тут. Я – ваш голос. Я йду на вибори, щоб перемогти. Щоб повернути в Україну мир і гідне життя, – сказав Олександр Вілкул.

– Влада через силовиків намагалася не допустити мене до реєстрації. Фальсифікували проти мене кримінальні справи. Хотіли посадити за всяку ціну – навіть катували людей, щоб вони дали на мене неправдиві свідчення. Не вийшло.

Потім наші колишні колеги, які пішли працювати на владу, писали доноси, через суди намагалися заблокувати мою реєстрацію. Але ось я тримаю в руках посвідчення кандидата в президенти. Це наша спільна перемога, – підкреслив Вілкул.

Він акцентував, що у нього і його команди є чітка програма Мир і розвиток. Чотири кроки до успіху.

– Чотири основні пункти нашої програми: відновлення миру, нова Конституція, відродження економіки і соціально відчутні результати, – сказав кандидат у президенти.

Нагадаємо, 20 січня 2019 в Запоріжжі відбувся Форум за мир і розвиток, який об’єднав понад 5 тис. учасників – представників ділових, промислових кіл, профспілок і роботодавців країни, громадських діячів. Це найбільший подібний форум, починаючи з 2012 року.

Учасники Форуму підтримали народного депутата Олександра Вілкула як єдиного кандидата від опозиційних і миролюбних сил України на майбутніх президентських виборах.

Вони підкреслили, що саме Олександр Вілкул є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними рисами характеру, знаннями і досвідом, здатними об’єднати громадян і привести Україну до успіху.